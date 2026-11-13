Aktion für Artenvielfalt
Streuobst-Bäume kostenlos in Heimbach-Weis verteilt
Unterhalb des Neuwieder Zoos gaben Kreis- und Naturparkverantwortliche kostenlos Obstbäume an Bürger aus.
Unterhalb des Neuwieder Zoos gaben Kreis- und Naturparkverantwortliche kostenlos Obstbäume an Bürger aus.
Jörg Niebergall

Die gratis abzugebende Jungbäume in Heimbach-Weis trafen auf viel Interessierte – von Obst bis Nuss waren viele Sorten dabei. Kreis und Naturpark nutzen die Aktion, um Streuobstwiesen zu schützen und die Artenvielfalt vor Ort zu stärken.

Lesezeit 1 Minute
Bei der traditionellen Streuobst-Baumausgabe des Kreises auf dem Gelände unterhalb des Neuwieder Zoos in Heimbach-Weis hat reger Betrieb geherrscht. Rund 500 junge Bäume mit 180 verschiedenen Sorten gingen kostenlos an neue Besitzer. Vom Apfelbaum über Aprikosen bis hin zu Nuss- und Mandelbäumen war alles dabei.
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