Kerzenlicht-Konzert im Schloss
Streichquartett vereint in Bad Hönningen Queen und ABBA
Ein Streichquartett erfreute das Publikum im Schlosskeller mit Hits von Queen und ABBA.
Ein Streichquartett erfreute das Publikum im Schlosskeller mit Hits von Queen und ABBA.
Jörg Niebergall

Kerzen, Streicher, Gänsehaut: Im Keller von Schloss Arenfels wurden Pop- und Rockklassiker ohne E-Gitarren neu erlebbar. Das Publikum sang mit und forderte begeistert Zugaben.

Lesezeit 1 Minute
Freddie Mercury hätte seine helle Freude gehabt. Denn beim Candle-Light-Konzert am Samstagabend im Fassweinkeller von Schloss Arenfels bekamen die Welthits zweier Musiklegenden einen ganz besonderen Anstrich. Statt donnernder Gitarren und großer Bühnenshow gab es gefühlvolle Streicherklänge im Schein unzähliger Kerzen.
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