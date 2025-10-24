Angebot in Neuwied Streetfood-Arena bedauert Aus für den Feierabendmarkt Rainer Claaßen 24.10.2025, 15:00 Uhr

i Nur zwei Händler boten beim letzten Mittwochsmarkt auf dem Marktplatz noch ihre Waren an. Einer davon war „Holzkopp" Stefan Monzen. Rainer Claaßen

Nur zwei Händler boten beim letzten Mittwochsmarkt noch ihre Waren an – einer davon war „Holzkopp“ Stefan Monzen. Für ihn ist es ein Problem, dass es das Angebot auf dem Marktplatz in dieser Form nicht mehr geben wird. Er hatte damit fest geplant.

Das Ende für den Feierabendmarkt mittwochs auf dem Neuwieder Marktplatz kam für Stefan Monzen überraschend. Als der Streetfood-Anbieter, der besser unter seinem Spitznamen „Holzkopp“ bekannt ist, die Entscheidung getroffen hatte, den dauerhaften Standort bei Dehner im Industriegebiet aufzugeben, spielte eine regelmäßige Teilnahme an diesem Angebot der Stadt in seinen Planungen eine wesentliche Rolle.







Artikel teilen

Artikel teilen