Vier Tage lang Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz – doch kaum jemand kommt. Die Hitze in der Deichstadt und zahlreiche Konkurrenzveranstaltungen im Kreis Neuwied scheinen die Lust auf außergewöhnliche Leckereien gemindert zu haben.
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Eigentlich war angerichtet – und zwar nicht nur auf den Tellern. Vier Tage lang Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz: internationale Spezialitäten, Musik, Unterhaltung und ein kostenloses Familienprogramm und das Ganze bei freiem Eintritt.