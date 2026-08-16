Nur wenige Besucher Street-Food-Festival in Neuwied leidet unter der Hitze Jörg Niebergall 16.08.2026, 18:00 Uhr

i Diese beiden Besucher ließen es sich trotz der Hitze auf dem Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz schmecken. Jörg Niebergall

Vier Tage lang Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz – doch kaum jemand kommt. Die Hitze in der Deichstadt und zahlreiche Konkurrenzveranstaltungen im Kreis Neuwied scheinen die Lust auf außergewöhnliche Leckereien gemindert zu haben.

Eigentlich war angerichtet – und zwar nicht nur auf den Tellern. Vier Tage lang Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz: internationale Spezialitäten, Musik, Unterhaltung und ein kostenloses Familienprogramm und das Ganze bei freiem Eintritt.







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