Straßensperrungen in Neuwied nur von kurzer Dauer

Kanalarbeiten in der Engerser Straße, Friedrich-Straße, Wilhelmstraße und Kirchstraße im Innenstadtbereich verunsicherten die Neuwieder Mitte der Woche. Doch die Sperrungen waren schnell aufgehoben – und haben einen guten Grund.

Die Neuwieder haben derzeit in der Innenstadt mit einigen Baustellen zu kämpfen, unter anderem in der Schlossstraße und am Luisenplatz. Nun kam eine weitere hinzu: Drei Tage lang waren die Engerser Straße, Friedrich-Straße, Wilhelmstraße und Kirchstraße im Innenstadtbereich für den Verkehr gesperrt. Die Bewohner und Pendler hatten schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch die Sperrung war nur von kurzer Dauer und ist mittlerweile wieder aufgehoben.

i In der Engerser Straße hatten Kanalarbeiten im Vorgriff auf deren Ausbau stattgefunden. Der soll Ende Juni beginnen. Jörg Niebergall

In der Engerser Straße hatten Kanalarbeiten im Vorgriff auf deren Ausbau stattgefunden. Der ist Sache der Stadt und beginnt Ende Juni. Diese Kanalarbeiten sind seit Mittwochabend, 14. Mai, abgeschlossen, die Engerser Straße ist wieder befahrbar. Die Wilhelmstraße war bereits mittags freigegeben. Da sich einer der Kanalschächte in der Wilhelmstraße mitten auf der Kreuzung befand, war auch die Sperrung der Wilhelmstraße und daraus resultierend die Kirchstraße mit entsprechender Umleitung über die Pfarrstraße erforderlich.