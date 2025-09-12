Autofahrer im Kreis Neuwied erleben gelegentlich eine böse Überraschung. Wenn wegen einer Baustelle Straßen komplett gesperrt werden müssen, ist das ärgerlich. Der Frust steigt, wenn die Straßensperrungen im Vorfeld nicht richtig kommuniziert wurden.

Verärgerte Autofahrer haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder an unsere Zeitung gewandt, um ihren Unmut über fehlende Informationen zu Straßensperrungen im Kreis Neuwied zu äußern. Der negative Höhepunkt war schließlich, als im Juli am Wochenende des Deichstadtfests die B42 zwischen Neuwied-Feldkirchen und Leutesdorf wegen dem Abbau einer Fußgängerbrücke, die über die Bahntrasse führte, gesperrt wurde. Unsere Zeitung und viele Autofahrer hatten allerdings erst davon erfahren, als die entsprechenden Hinweisschilder neben der Fahrbahn aufgestellt waren. Die Neuwieder Kreisverwaltung hatte lediglich auf ihrer Internetseite unter dem Punkt „Aktuelle Straßensperrungen“ darauf hingewiesen. Im Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz, einer Plattform mit Daten und Informationen rund um die hiesige Verkehrsinfrastruktur, erschien erst ein Eintrag nach einem Hinweis unserer Zeitung.

„Die Kreisverwaltung Neuwied ist leider noch nicht voll umfänglich auf die digitale Veröffentlichung von Straßensperrungen umgestiegen.“

Nicola Diehl, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums

„In Deutschland sind grundsätzlich jene Behörden zur Veröffentlichung verpflichtet, welche die verkehrsbehördliche Anordnung für eine Straßensperrung vornehmen. Im hiesigen Fall kam die Anordnung der Straßensperrung von der Kreisverwaltung Neuwied“, erklärt Nicola Diehl, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums, auf unsere Nachfrage hin. Bereits seit Sommer 2022 ermögliche das Land den Kommunen und Kreisen über die Anwendung „Baustelleninfo digital“, diese Anordnungen vollständig digital anzulegen. Es sei für die Kommunen eine kostenfreie und zeitsparende Möglichkeit, die Straßensperrungen digital anzuordnen und regelkonform digital zu veröffentlichen.

Mehr als 80 Kommunen und Kreise in Rheinland-Pfalz sind dabei

Mehr als 80 Kommunen und Kreise im Land würden schon das Angebot des Landesbetriebs Mobilität (LBM) inklusive Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz mit Informationen speisen. „Auch das System der Kreisverwaltung Neuwied wäre über eine Schnittstelle an Baustelleninfo RLP sowie den Mobilitätsatlas anbindbar. Somit könnten die Daten schnell digital eingegeben werden und stünden dann den entsprechenden Zielgruppen und über sämtliche Informationskanäle zur Verfügung. Die Kreisverwaltung Neuwied ist leider noch nicht voll umfänglich auf die digitale Veröffentlichung von Straßensperrungen umgestiegen“, meint Diehl.

Das Verkehrsministerium, der LBM und die Kreisverwaltung Neuwied stünden in engem Austausch. Auch an einer vom LBM ausgerichteten Schulung im Sommer 2024 hätten Mitarbeiter aus Neuwied schon teilgenommen. „Es fehlt nur noch der letzte Schritt. Wir sind also zuversichtlich, dass die digitale Anwendung zeitnah auch im Kreis Neuwied genutzt wird“, so Diehl. Das Ministerium und der LBM stünden stets als Ansprechpartner beratend zur Verfügung.

Der Vorteil digitaler Anordnungen liege laut der Ministeriumssprecherin auf der Hand: „Wenn Daten digital vorliegen, können diese von verschiedenen anderen Nutzern oder Institutionen wie Polizei, Busbetriebe, Feuerwehr, aber auch Zeitungen und Navigationsprovidern wie Google einfach abgerufen werden.“ Die Frist einer Veröffentlichung regele eine EU-Verordnung. Darin heißt es: „Innerhalb eines Zeitrahmens, der eine zuverlässige und wirksame Verwendung der Daten zur Erstellung von Echtzeitverkehrsinformationen ermöglicht.“

Kreisverwaltung Neuwied betont Schwierigkeiten

Unsere Zeitung hat bei der Neuwieder Kreisverwaltung nachgefragt, warum sie bisher noch nicht das Angebot von „Baustelleninfo digital“ nutzt. „Dadurch, dass der LBM für uns sämtliche Baumaßnahmen an Kreisstraßen durchführt und selber die Software nutzt, ist die Abdeckung gegeben. Somit besteht nicht unbedingt eine Notwendigkeit, weshalb auch wir die Software zusätzlich haben sollten. Wir sind auf unserer Homepage zudem mit dem Mobilitätsatlas verlinkt. Bei Verbands- oder Ortsgemeinden ist das sicher etwas anderes. Diese führen ja selber Straßenbaumaßnahmen durch und verursachen dadurch Sperrungen, die kommuniziert werden müssen“, sagt Thomas Herschbach, Pressesprecher der Neuwieder Kreisverwaltung.

Eine zentrale Übersicht zu Sperrungen und Baustellen, in der alle Straßentypen – also Landes-, Bundes-, Kreisstraßen und Autobahnen – erfasst werden, sei laut Kreisverwaltung bislang schwierig. Der Mobilitätsatlas bietet nach Ansicht der Kreisverwaltung derzeit die beste Möglichkeit, sich aktuell und gebündelt zu informieren. Informationen zum kommunalen Straßennetz würden derzeit allerdings nur teilweise im Mobilitätsatlas dargestellt, was sich jedoch ändern solle.

Dynamik auf Baustellen ist herausfordernd

Auf der Internetseite der Kreisverwaltung www.kreis-neuwied.de/sperrungen sei nicht nur der Mobilitätsatlas verlinkt, sondern auch eine Übersicht zu den der Kreisverwaltung bekannten Sperrungen. „Gerade im Bereich Baustellen ist es jedoch schwierig, stets aktuelle Informationen weiterzugeben. Oft werden diese auch direkt vom LBM veröffentlicht. Häufig kommt es zu kurzfristigen Änderungen, etwa bei Beginn oder Ende von Sperrungen, oder zu Verlängerungen. Diese Dynamik führt dazu, dass eine vollständige und tagesaktuelle Veröffentlichung aller Sperrungen kaum umsetzbar ist“, so Herschbach. Dennoch sei die Kreisverwaltung weiterhin bemüht, so umfassend wie möglich über wichtige Sperrungen zu informieren und ihren Service entsprechend auszubauen.