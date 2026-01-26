Blick auf 2026
Straßensanierungen stehen in Ockenfels an
Die Straße "In der Mark" in Ockenfels soll saniert werden.
Sabine Nitsch

Die Ortsgemeinde Ockenfels muss in den Erhalt ihrer Infrastruktur investieren. Die Ausstattung ihrer Gebäude mit Photovoltaikanlagen soll die Ausgaben für Strom senken.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Ockenfels muss weiter entwickelt werden. Das betont Ortsbürgermeister Torsten Müller in seinem Ausblick auf das Jahr 2026. Er geht ins Detail, wie diese Entwicklung auf den Weg gebracht werden soll. Bei der Nutzung von regenerativen Energien sei die kleine Gemeinde bereits gut aufgestellt, sagt er.

Kreis Neuwied

