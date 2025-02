Närrische Lindwürmer Straßenkarneval setzt im Kreis Neuwied viele Farbtupfer 28.02.2025, 06:00 Uhr

i Bunt soll er sein, der Straßenkarneval: Im Kreis Neuwied starten die ersten Umzüge an diesem Wochenende. Rolf Vennenbernd/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Darauf haben viele Karnevalisten hingefiebert: Der Straßenkarneval ist der krönende Abschluss für die närrische Session. Das gilt auch für den Kreis Neuwied, für den wir einen Überblick zu den Zügen liefern.

Der farbenfrohe Höhepunkt der Karnevalssession steht auch an Rhein und Wied bevor: der Straßenkarneval. In vielen Orten setzen sich närrische Lindwürmer in Bewegung. Unsere Zeitung fasst zusammen, wo es Umzüge zu bewundern gibt.Wer jeck genug ist und es darauf anlegt, möglichst viele Karnevalsumzüge live mitzuerleben, der kann von Samstag, 10.

