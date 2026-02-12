Närrische Lindwürmer
Straßenkarneval reißt Neuwieder ins jecke Getümmel
Farbenfroh und mit ausgelassener Stimmung feiern die Jecken auch im Kreis Neuwied den Höhepunkt der Karnevalssession.
Farbenfroh und mit ausgelassener Stimmung feiern die Jecken auch im Kreis Neuwied den Höhepunkt der Karnevalssession.
Rolf Vennenbernd/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Darauf haben viele Karnevalisten hingefiebert: Der Straßenkarneval ist der krönende Abschluss für die närrische Session. Das gilt auch für den Kreis Neuwied, für den wir einen Überblick zu den Zügen liefern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Wagenbauer der heimischen Karnevalsvereine legen noch letzte Hand an, Fußgruppen werkeln an ihren Kostümen und auch die Zuschauer am Straßenrand sorgen ab Samstag mit ihren Verkleidungen für zusätzliche Farbtupfer, die den Höhepunkt der Karnevalssession zu einem Spektakel werden lassen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren