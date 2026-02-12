Närrische Lindwürmer Straßenkarneval reißt Neuwieder ins jecke Getümmel Ralf Grün 12.02.2026, 06:00 Uhr

i Farbenfroh und mit ausgelassener Stimmung feiern die Jecken auch im Kreis Neuwied den Höhepunkt der Karnevalssession. Rolf Vennenbernd/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Darauf haben viele Karnevalisten hingefiebert: Der Straßenkarneval ist der krönende Abschluss für die närrische Session. Das gilt auch für den Kreis Neuwied, für den wir einen Überblick zu den Zügen liefern.

Die Wagenbauer der heimischen Karnevalsvereine legen noch letzte Hand an, Fußgruppen werkeln an ihren Kostümen und auch die Zuschauer am Straßenrand sorgen ab Samstag mit ihren Verkleidungen für zusätzliche Farbtupfer, die den Höhepunkt der Karnevalssession zu einem Spektakel werden lassen.







