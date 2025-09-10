Eigentlich ging es im Neuwieder Stadtrat „nur“ um das Geld für ein konkretes Sanierungsprojekt. Dabei kamen dann aber auch grundsätzliche Fragen auf.

Müssen die Heddesdorfer dafür bezahlen, wenn eine Straße im Gewerbegebiet ausgebaut wird? Immerhin werden die Verkehrswege hier nicht in erster Linie von den Heddesdorfer Bürgern genutzt, sondern von den ansässigen Firmen sowie potenziell von allen Neuwiedern als Kunden. Dies ist eine grundsätzliche Frage, die jetzt im Neuwieder Stadtrat aufgekommen ist.

Konkret ging es bei der jüngsten Sitzung um den Ausbau der Rostocker Straße zwischen der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße und der Einfahrt zum Postfrachtzentrum, genauer gesagt um die Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 550.000 Euro für das Projekt.

Sanierungsbedarf ist unstrittig

Die Rostocker Straße ist in diesem Abschnitt extrem stark geschädigt. Im Pflasterbelag der Straße sind gravierende Absackungen vorhanden, die nur noch eine langsame und vorsichtige Befahrung zulassen, schildert die Stadt. Doch bei diesem Aspekt blieb es im Rat nicht.

Jutta Etscheidt (Wählergruppe Etscheidt) betonte, dass die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Industriegebiet eben nicht nur nach Heddesdorf gehen, sondern an die Stadt. Patrick Simmer (Ich tu’s) ergänzte, dass nur die ansässigen Unternehmen oder die ganze Stadt den Ausbau der maroden Straße bezahlen sollen.

„Diese Diskussion wollen wir nicht vorwegnehmen.“

Sven Lefkowitz (SPD) findet, dass die Abrechnungsbezirke noch diskutiert werden müssen.

Oberbürgermeister Jan Einig erklärte, dass man die Hinweise gern mitnimmt, aber verpflichtet ist, eine rechtskonforme Satzung aufzustellen. Wenn die Satzung beschlossen wird, könne man das noch einmal thematisieren, nun gehe es aber nur darum, die besagten außerplanmäßigen Mittel für das Projekt zu beschließen.

Sven Lefkowitz (SPD) sagte, dass der jetzt vorliegende Beschlussvorschlag in der Sache unstrittig ist, „die Straße ist kaputt, und etwas muss passieren.“ Gleichzeitig stelle sich die Frage, welche Abrechnungsbezirke sinnvollerweise eingerichtet werden. „Aber diese Diskussion wollen wir nicht vorwegnehmen.“

Und so blieb es bei der Bereitstellung der Mittel für die Rostocker Straße. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde diese angenommen.