Gewerbegebiete in Neuwied Straßen im Distelfeld sind „absolute Vollkatastrophe“ Viktoria Schneider 12.10.2026, 06:00 Uhr

i Für eine umfassende Sanierung – oder einen grundhaften Vollausbau, wie die Stadt Neuwied ihn nennt – würde im Moment das Geld nicht ausreichen. Jörg Niebergall

Schlaglöcher hier, Unebenheiten da: Im Gewerbegebiet Distelfeld müssen sich Autofahrer auf einiges einstellen. Eine umfassende Sanierung steht laut Stadt aktuell nicht an. Doch wie ein Stimmungsbild zeigt, sind dort nicht alle gleich viel betroffen.

Dass die Straßen im Gewerbegebiet Distelfeld vielerorts in keinem guten Zustand sind, ist nichts Neues. Eine umfassende Sanierung ist längst überfällig, aber die finanzielle Lage der Stadt Neuwied bremst sie weiter aus. Aber hat das auch Auswirkungen auf die ansässigen Gewerbetreibenden?







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