Anwohner des Wohngebiets „Am Limes“ in Rheinbrohl haben mehr als fünf Jahre warten müssen, bis ein Abschnitt der Straße „Römerring“ fertiggestellt wurde. Nach Auskunft von Ortschef Oliver Labonde gab es Probleme mit dem Bad Hönninger Investor.
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Im Wohngebiet „Am Limes“ in Rheinbrohl, was viele nur unter dem Straßennamen „Römerring“ kennen, herrscht nach Jahren des Frusts nun Erleichterung. In einem Teilbereich des Wohngebiets, dem „Römerring II“, mussten die Anwohner mehr als fünf Jahre warten, bis eine Straße zu ihren Grundstücken fertiggestellt wurde.