Nach Problemen mit Investor Straße „Römerring“ in Rheinbrohl ist endlich fertig Daniel Dresen 17.04.2026, 14:00 Uhr

i Das Baugebiet "Am Limes" in Rheinbrohl setzt sich aus den drei Bereichen "Römerring I bis III" zusammen. Nach einem Streit mit dem Investor ist auf Bestreben der Ortsgemeinde im Bereich II nach mehr als fünf Jahren nun endlich die Straße fertiggestellt worden. Jörg Niebergall

Anwohner des Wohngebiets „Am Limes“ in Rheinbrohl haben mehr als fünf Jahre warten müssen, bis ein Abschnitt der Straße „Römerring“ fertiggestellt wurde. Nach Auskunft von Ortschef Oliver Labonde gab es Probleme mit dem Bad Hönninger Investor.

Im Wohngebiet „Am Limes“ in Rheinbrohl, was viele nur unter dem Straßennamen „Römerring“ kennen, herrscht nach Jahren des Frusts nun Erleichterung. In einem Teilbereich des Wohngebiets, dem „Römerring II“, mussten die Anwohner mehr als fünf Jahre warten, bis eine Straße zu ihren Grundstücken fertiggestellt wurde.







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