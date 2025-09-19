LBM über Zustand der B256 Straße in Gierenderhöhe leidet unter dem Verkehr 19.09.2025, 14:00 Uhr

i Fluch und Segen in Oberhonnefeld-Gierend nahe der A3: Durch den Ortsteil Gierenderhöhe führt die viel befahrene B256. Jörg Niebergall

Tausende Autos und Laster fahren jeden Tag auf der B256 durch Oberhonnefeld-Gierend. Das ist nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die Straße eine Belastung. Der LBM erklärt, was das für den Zustand der B256 bedeutet.

Täglich rollt eine Verkehrslawine auf der B256 durch Oberhonnefeld-Gierend in Richtung A3. Tausende Fahrzeuge, vor allem Pendler, sind auf der Straße unterwegs, die Neuwied mit Altenkirchen und dem Westerwald verbindet. Das Problem bestätigen auch Untersuchungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM).







