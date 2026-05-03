Antik- und Trödelmarkt Strahlender Sonnenschein lockt Trödler nach Linz Creativ Picture 03.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Antik- und Trödelmarkt in Linz ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Bunten Stadt am Rhein. Heinz-Werner Lamberz

Der Antik- und Trödelmarkt in Linz zieht noch immer viele Menschen in seinen Bann. Das erste Maiwochenende stand in der Bunten Stadt komplett im Zeichen des Feilschens und Verhandelns.

Die Bunte Stadt am Rhein lud wieder viele Gäste aus nah und fern ein, bei strahlendem Sonnenschein ruhig und ausgiebig in einem großen Angebot aus Schätzen der Vergangenheit zu stöbern und das eine oder andere mit nach Hause zu nehmen. Schon in der Früh zogen Hunderte Schnäppchenjäger durch die historische Innenstadt von Linz und wurden auch schnell fündig.







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