Von Nazis getötet Stolpersteine erinnern in Rodenbach an Familie Tobias Marvin Conradi 18.11.2026, 18:00 Uhr

i An der Zeremonie nahmen neben einer Schülergruppe der Realschule plus Puderbach auch Angehörige aus den USA teil. Marvin Conradi

Sechs Stolpersteine in der Bismarckstraße rücken das Schicksal der jüdischen Familie Tobias ins öffentliche Bewusstsein. Verwandte aus den USA reisten an – ein bewegender Gedenktag.

Sechs Stolpersteine erinnern in Rodenbach bei Puderbach an das Schicksal der jüdischen Familie Tobias. In der Bismarckstraße 13, wo einst das Zuhause der Familie stand, setzte das Team um den Künstler Gunter Demnig die Gedenksteine und holte damit ein wichtiges Kapitel der Ortsgeschichte ins öffentliche Bewusstsein.







Artikel teilen

Artikel teilen