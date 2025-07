Am neuen Schiffsanleger in Neuwied sollen Ende des Jahres die ersten Flusskreuzfahrtschiffe anlegen. Was sagen die Vereine der Deichstadt dazu, die den Rhein für ihren Sport nutzen? Befürchten sie Einschränkungen?

Ende des Jahres soll am Neuwieder Rheinufer in Höhe der Deichkrone ein Schiffsanleger installiert werden. Dort sollen dann auch wieder Kreuzfahrtschiffe festmachen und so Touristen in die Deichstadt kommen. Freuen sich wirklich alle über den von der Stadt eingefädelten Deal mit dem Schweizer Unternehmen, das den Anleger baut und betreiben wird? Oder stören Anleger und die Schiffe dann den Wassersport der Neuwieder Ruder- und Kanu-Vereine auf dem Rhein?

„Das stört uns überhaupt nicht“, sagt Detlev Knigge, Abteilungsleiter Rudern der Neuwieder Rudergesellschaft (NRG). „Das gab es ja früher auch schon, dass hier Schiffe angelegt haben. Und da war es mehr als ein Anleger.“ Ähnlich sieht es der Vorsitzende des Gymnasial-Turn-Ruder-Vereins Neuwied (GTRVN), Christoph Grzembke. „Der Rhein ist ja schließlich breit genug“, so Grzembke. „Der Anleger stört uns nicht, und auch wenn mal zwei Schiffe da wären, dann rudern wir einfach vorbei. Wir freuen uns, dass Neuwied mit dieser Maßnahme wieder belebt wird.“ Dass da Probleme aufkommen sollten, sei im Verein nie ein Thema gewesen.

„Bei uns war das bislang noch kein Thema“, sagt auch Marion Bermel, Übungsleiterin und Vorstandsmitglied des Neuwieder Wassersportvereins. „Uns würde das ja auch nicht stören. Außerdem paddeln wir meistens in die andere Richtung rheinaufwärts, und da liegen ja auch öfter Schiffe. Da paddeln wir dann einfach vorbei.“

Da die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe sich auch nach der Einweihung des Anlegers im Rahmen hält, dürfte auch der dann etwas erhöhte Schiffsverkehr den Sportlern und Sportlerinnen auf dem Rhein eigentlich nicht in die Quere kommen. Der Tenor scheint bei allen Beteiligten durchaus positiv zu sein. Platz genug ist ja für alle da, und wie es schon Detlef Knigge treffend formulierte: In früheren Jahren gab es ja auch keine Probleme mit den Flussschiffen am Deichufer – wobei die drei Vereine ihre Boote heute mehr als 100 Meter weiter rheinaufwärts ins Wasser lassen.