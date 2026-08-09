Antik- und Trödelmarkt in Linz Stöbern zwischen Raritäten und Kuriositäten Creativ Picture 09.08.2026, 15:00 Uhr

i Beim Antik- und Trödelmarkt im August in Linz konnten Interessierte auch alte Schmuckstücke erstehen. Heinz-Werner Lamberz

Raritäten, Kurioses und kleine Schätze: Beim Antik- und Trödelmarkt in Linz warten überraschende Entdeckungen und gute Schnäppchen. Am Rheinufer lässt es sich zwischen Ständen entspannt verweilen.

Linz kann in seinem Jahreskalender gleich zweimal Besucher aus nah und fern am Wochenende zum Antik- und Trödelmarkt in die Bunte Stadt am Rhein locken. Zahlreiche Händlerinnen und Händler aus Deutschland und den Nachbarländern luden am ersten Augustwochenende zum Stöbern, Feilschen und Entdecken besonderer Raritäten und kleiner Schätze ein.







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