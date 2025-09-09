In der St. Martin-Kirche in Linz befindet sich für Freunde historischer Musikinstrumente ein wahrer Schatz: eine knapp 100 Jahre alte Stockhausen-Orgel. Mithilfe von Spendengeldern soll diese restauriert werden.

Am Nebeneingang der St. Martin-Kirche in Linz schließt Pastor Lothar Anhalt eine Gittertür zum Treppenaufgang zur Empore auf. Oben angekommen, beugt er sich über das Geländer und zeigt auf Orgelpfeifen an der Wand gegenüber. „Ein Orgelbauer hat uns gesagt, dass diese alten Pfeifen noch in Ordnung sind“, sagt Anhalt, der seit zehn Jahren Pastor in Linz ist und rund 10.000 Gemeindeglieder, auch aus dem mit Linz kirchlich zusammengelegten Umland, betreut.

i In Linz vor knapp 100 Jahren gebaut, nun soll sie in der Kirche St. Martin zum Klingen gebracht werden Andreas Winkelmann

Seit 2020 macht er das in Linz wieder aus der Kirche St. Martin am Totenborn. Denn der „Neubau“ von 1968, die St. Marienkirche in der Hospitalstraße, wurde wegen Baufälligkeit nach nur gut 50 Jahren Nutzung Ende 2020 profaniert. Nach Jahren des Leerstandes der alten Kirche St. Martin gründete sich bereits 1985 ein Förderverein, der sich um das über 800 Jahre alte Kirchengebäude kümmerte, Geld und Zeit investierte, um es wiederherzurichten. 1992 war die alte Kirche wieder nutzbar. Seit Schließung der Marienkirche ist sie wieder katholische Hauptkirche in Linz.

i Pastor Lothar Anhalt blickt von der Empore auf die Pfeifen der Stockhausen-Orgel, die wiederbelebt werden soll. Andreas Winkelmann

Auch Dank des Fördervereins bekam die Kirche 2003 eine elektrische Orgel. „Die braucht weder Blasebalg noch Pfeifen, die spielt elektrisch, mit Lautsprechern“, erklärt Pastor Anhalt. Dann geht er in eine Ecke der Empore und schließt einen halbrunden Rollschrank auf, der an einen Schreibsekretär erinnert. „Das ist der Spieltisch der alten Stockhausen-Orgel.“ Staubige Tasten, gebrochenes Holz, verblasste Manual-Beschriftungen, viele Register aber auch ein kleines, intaktes Emailschild sind zu sehen. „Joh. Stockhausen, Orgelbaumeister, Linz a./Rhein, 1929“ ist darauf zu lesen. Es ist die romantische Orgel des Linzer Orgelbaumeisters, die einst in dieser Kirche spielte. Und die soll nun auch wieder restauriert werden und zum Einsatz kommen.

i Erklingen in der schönen Kirche St. Martin auch bald schönere Orgeltöne? Andreas Winkelmann

Die Idee, das Instrument wiederzubeleben, das Vater und Sohn Johann Stockhausen vor knapp 100 Jahren für die alte Kirche mit ihren schönen Wandmalereien baute, ist bereits rund 30 Jahre alt. In einem Artikel unserer Zeitung von 1996 aus Anlass des 100. Geburtstag des Orgelbauers Johann Stockhausen junior, der 1970 verstarb, wird bereits auf dieses Vorhaben des Fördervereins hingewiesen. Aber auch erwähnt, dass die Kosten die Möglichkeiten des heute aus rund 40 Mitgliedern bestehenden Vereins überschreiten.

i Pastor Lothar Anhalt an der elektronischen Orgel von 2003, die gegen die romantische Stockhausen-Orgel aus dem Jahr 1929 getauscht werden soll. Andreas Winkelmann

„Die Restaurierung wird einen sechsstelligen Betrag kosten“, erklärt Anhalt. Und dafür werde nun gesammelt, um Spenden gebeten und Sponsoren gesucht. „Bei einem Konzert am letzten Augustsonntag sind 700 Euro zusammengekommen“, berichtet er. Dabei schiebt er den hölzernen, halbrunden Rollladen des Spieltisches der Orgel wieder nach unten und verschließt ihn. Pastor Anhalt hofft, zusammen mit Förderverein und Verwaltungsrat, auch das fehlende Geld zusammenzubekommen.

Weihbischof Peters sagte 2020 zum „Umzug“ von der Marien- in die St. Martin-Kirche, es sei „kein Ausweichen hierher, eher ein Zurückkommen“. Vielleicht „kommt“ nun auch bald die Stockhausen-Orgel „zurück“ in die Kirche St. Martin.