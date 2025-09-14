Das Winzerfest in Leutesdorf hat wieder zahlreiche Gäste in das Weindorf gelockt. Die neuen Weinmajestäten hatten am Wochenende Glück mit dem Wetter. Gefeiert wird noch bis Montag.

In den entscheidenden Momenten hatte Wettermacher Petrus dann doch ein Einsehen mit den Protagonisten des traditionellen Leutesdorfer Winzerfests. Beim Fackelzug inklusive des Treffs der Weinköniginnen am Freitag und bei der Krönung der neuen Weinmajestäten am Samstag lachte ebenso die Sonne wie beim bunten Umzug am Sonntag. Die paar Regentropfen am späten Samstagabend wurden einfach ignoriert: Was so ein echter Winzerfestbesucher ist, der lächelt das schlechte Wetter mit einem Gläschen Riesling in der Hand einfach weg.

i Der Junggesellenverein und seine Ehrendamen aus Leutesdorf beim Zug. Jörg Niebergall

Es war ein umfangreicher Akt, den die Macher vom ausrichtenden Verkehrs- und Verschönerungsverein da im Rahmen der Krönungszeremonie auf die Beine gestellt hatte. Allein die Begrüßung der unzähligen Ehrengäste erforderte von der Vorsitzenden Simone Osteroth höchste Konzentration.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von der Bundestagsabgeordneten Ellen Demuth über zahlreiche Bürgermeister bis hin zu Landrat Achim Hallerbach, Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün, Vorstand der Sparkasse, Vertreter der VR-Bank, Kristina Neitzert (Romantischer Rhein), Anja Arenz (Wirtschaftsförderung) und viele andere waren gekommen. Den Umzug und dke Einführung von Weinkönigin und Bacchus wollte sich niemand entgehen lassen.

„Hier schlägt das Herz des Mittelrheins.“

Simone Osteroth, Verkehrs- und Verschönerungsverein

„Vorhin haben wir gemeinsam die scheidende Weinkönigin Lea I. mit Bacchus Florian feierlich abgeholt“, begann Osteroth. „Und unsere neue Weinkönigin Melina I. (Riemenschnitter) mit Bacchus Karsten (Selt) in unser Weindorf geleitet. Was für ein bewegender Moment! Musik, Freude und Applaus haben sie begleitet – und jeder von uns hat gespürt: Hier schlägt das Herz des Mittelrheins.“

i Der Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf sorgte für die musikalische Untermalung. Jörg Niebergall

Die Leutesdorfer Feuerwehr hatte den Tross sicher durch die Straßen geführt. Der Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf und die Musikkapelle „Beejein veur de Gein“ aus dem niederländischen Belfeld hatten mit der nötigen Unterstützung für den akustischen Rahmen gesorgt.

Dann war es Zeit, Abschied zu nehmen für Weinkönigin Lea (Jeromin) und Bacchus Florian (Meickmann) mit ihrem Team. Krone und Pokal wanderten an die neuen Majestäten Melina und Karsten, die nicht nur in perfekter Weise ihren Weg zur „Macht“ darlegten, sondern auch einen Einblick in die umfangreiche Leutesdorfer Vereinswelt gaben.

Wie seit Jahren üblich, dauerte es mit der ersten Amtshandlung auch nicht lange, Weinkönigin Melina übernahm die Bestallung des Weinvogtes von Andernach und über Leutesdorf. Das zeigt, wie eng Leutesdorf und Andernach verbunden sind. Der Prinz aus dem Andernacher Karneval des Vorjahres wird immer der neue Weinvogt, bestallt und tags drauf beim Winzerzug mit dem Stabsmusikzug der Prinzengarde und den Prinzengardisten schon im Einsatz.

Da präsentierten sich auch die neuen Leutesdorfer Regenten den begeisterten Zuschauern. Die Sonne lachte, wie es sich für einen Festumzug gehört. Und wer die bisherigen Feierlichkeiten verpasst hat, kann am Montagabend ab 20 Uhr zumindest den Ausklang des Winzerfests genießen.