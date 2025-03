Stimmung in der Wirtschaft ist besser als in der Region

Dass die Stimmung in der Wirtschaft schlecht ist, ist bekannt. Auch im Kreis Neuwied ist sie getrübt - aber immer noch deutlich besser als im gesamten IHK-Bezirk Koblenz, der das nördliche Rheinland-Pfalz umfasst. Warum ist das so?

Was die Stimmung in der Wirtschaft im Kreis Neuwied angeht, gibt es eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Die nicht so gute: Die wirtschaftliche Stimmung hat sich im vergangenen Jahr kontinuierlich verschlechtert. Das geht aus dem IHK-Konjunkturklimaindex hervor, für den jetzt wieder Firmen aus dem Kreis befragt wurden und der sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch zukünftige Perspektiven zusammenfasst. Die gute Nachricht aber ist: Es könnte noch deutlich schlechter sein.

Dabei reicht schon der Blick in die gesamte Region im nördlichen Rheinland-Pfalz. Bei 78 Punkten liegt die Grundstimmung im IHK-Bezirk Koblenz – im Kreis Neuwied hingegen werden 100 Punkte erreicht. Zur Einordnung: Ein Wert von 100 Punkten stellt die Grenze zwischen positiver und negativer Gesamtstimmung dar, schreibt die IHK in einer Pressemitteilung.

Wirtschaftskraft ist hoch

Doch woran liegt es, dass die Lage in der Wirtschaft im Kreis Neuwied besser ist als bei den Nachbarn? „Im Landkreis gibt es einen breiten Branchenmix aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Außerdem ist die Zahl der Hidden Champions groß, sie liegt bei 16 an der Zahl, das sind fast die meisten im Bezirk“, sagt Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied, im Gespräch.

Die Wirtschaftskraft im Kreis sei die viertstärkste in Rheinland-Pfalz, und bei einigen Unternehmen sind die Umsätze in den vergangenen Jahren sogar stark gestiegen. Kurz: Die Basis ist erst einmal gut. Auch wenn sich die wirtschaftliche Stimmung im Landkreis Neuwied spürbar eingetrübt habe, stünden die Unternehmen im Kreis noch solide da, erklärt die IHK.

„Die Politiker sollen Gas geben, damit es vorangeht und Dinge endlich umgesetzt werden.“

IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting

Nichtsdestotrotz machen sich allgemeine Entwicklungen in der Wirtschaft natürlich auch hier bemerkbar. In der IHK-Umfrage geben die heimischen Betriebe zwei zentrale Risiken an: Für 58 Prozent der Unternehmen stellen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen das größte Geschäftsrisiko dar – ein Anstieg um 13 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorumfrage im Herbst 2024. Knapp dahinter liegt der Inlandsabsatz, der 55 Prozent der Unternehmen im Kreis Neuwied Sorgen bereitet.

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen umfassten vor allem Bürokratie, Regulierungen, Steuer- und Energiepolitik sowie die Dauer von Verfahren, sagt Kutting. Auch vor der Bundestagswahl war die Wirtschaft ein großes Thema, bei der IHK ist man jetzt gespannt, wie schnell eine Koalition gebildet wird. „Jetzt darf kein Vakuum entstehen“, fordert Kristina Kutting. „Die Politiker sollen Gas geben, damit es vorangeht und Dinge endlich umgesetzt werden.“

i Die Energieversorgung ist ein wichtiges Thema für die regionale Wirtschaft. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Mit Blick auf die neue Bundesregierung wünschen sich die Unternehmen von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen, die Investitionen fördern, den Arbeitsmarkt stärken und den heimischen Mittelstand nachhaltig unterstützen. „Das ist entscheidend, damit unsere Betriebe im Landkreis Neuwied auch künftig wettbewerbsfähig bleiben und zur wirtschaftlichen Stärke der Region beitragen können“, so Kutting.

Wie sich die globalen Entwicklungen wie etwa die Zollpolitik der US-Regierung unter Donald Trump im Kreis Neuwied auswirken, müsse man sehen, sagt die Regionalgeschäftsführerin – aber sie ist sicher: „Das wird auch uns treffen.“ Die Wirtschaft im Kreis sei generell sehr exportorientiert.

Die aktuelle Geschäftslage wird von der Mehrheit der Unternehmen in Kreis Neuwied (62 Prozent) als befriedigend eingeschätzt. Während im Herbst 2024 noch 29 Prozent der Betriebe ihre Lage als gut bewerteten, sind es zum Jahresbeginn 2025 nur noch 19 Prozent. Ebenfalls 19 Prozent beurteilen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht. Damit halten sich positive und negative Lageeinschätzungen die Waage.

Verbesserung ist für viele nicht in Sicht

Mit Blick auf das weitere Jahr 2025 überwiegt bei den Unternehmen eine abwartende Haltung. 23 Prozent erwarten eine Verbesserung ihrer Geschäftslage, 55 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden Entwicklung, und 22 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus. Auch bei den Investitionserwartungen für die kommenden zwölf Monate gibt es ein ausgeglichenes Bild: Während 25 Prozent der Betriebe ihre Investitionstätigkeit ausbauen möchten, planen 26 Prozent geringere Investitionen. Fast die Hälfte der Unternehmen erwartet gleichbleibende Investitionen.

Die Einstellungsbereitschaft bleibt nahezu konstant. Maßgebliche Beschäftigungsimpulse der regionalen Wirtschaft bleiben jedoch aus. Für die nächsten zwölf Monate gehen 76 Prozent von einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl aus. 13 Prozent planen eine Aufstockung ihres Personals, während 11 Prozent einen Personalabbau erwarten.