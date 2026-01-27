Am 22. März ist Landtagswahl. Stimmt nur zum Teil. Denn schon einige Wochen vor dem eigentlichen Wahltag kann die Stimme per Brief abgegeben werden. Wie und ab wann die Wahlberechtigten im Kreis Neuwied Briefwahl beantragen können.
Bequem, praktisch und im Zweifel mehr Zeit zum Überlegen. Briefwahl erfreute sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmender Beliebtheit. Bei der letzten Landtagswahl 2021 war der Briefwähleranteil in keinem Landkreis im nördlichen Rheinland-Pfalz so hoch wie im Kreis Neuwied.