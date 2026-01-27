Landtagswahl am 22. März Stimmen im Kreis Neuwied wieder viele per Briefwahl ab? Johannes Kirsch 27.01.2026, 10:22 Uhr

i Der Anteil der Briefwähler erreichte bei der Landtagswahl 2021 ein Allzeithoch. Im Kreis Neuwied stimmten sieben von zehn Wählern per Brief ab. Christophe Gateau. picture alliance/dpa

Am 22. März ist Landtagswahl. Stimmt nur zum Teil. Denn schon einige Wochen vor dem eigentlichen Wahltag kann die Stimme per Brief abgegeben werden. Wie und ab wann die Wahlberechtigten im Kreis Neuwied Briefwahl beantragen können.

Bequem, praktisch und im Zweifel mehr Zeit zum Überlegen. Briefwahl erfreute sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmender Beliebtheit. Bei der letzten Landtagswahl 2021 war der Briefwähleranteil in keinem Landkreis im nördlichen Rheinland-Pfalz so hoch wie im Kreis Neuwied.







