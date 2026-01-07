Stiftung zieht Millionen-Spende für Wiedtalbad zurück

Prüfung dauert zu langeStiftung zieht Millionen-Spende für Wiedtalbad zurückJustin Buchinger 07.01.2026, 16:00 UhriDie Sanierung des Wiedtalbads in Hausen ist ein Millionen-Projekt. Jörg NiebergallBis zu 4,5 Millionen Euro hat das Land der VG Rengsdorf-Waldbreitbach für die Sanierung des Wiedtalbads in Aussicht gestellt. Doch das Verfahren dauert lange. So lange, dass es die VG nun eine Spende in Höhe von 1,6 Millionen Euro gekostet hat. Lesezeit 3 Minuten Rund 13,9 Millionen Euro soll die Sanierung des Wiedtalbads laut der jüngsten Berechnung aus dem Sommer 2024 kosten. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis NeuwiedFreizeit