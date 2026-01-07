Prüfung dauert zu lange
Stiftung zieht Millionen-Spende für Wiedtalbad zurück
Die Sanierung des Wiedtalbads in Hausen ist ein Millionen-Projekt.
Jörg Niebergall

Bis zu 4,5 Millionen Euro hat das Land der VG Rengsdorf-Waldbreitbach für die Sanierung des Wiedtalbads in Aussicht gestellt. Doch das Verfahren dauert lange. So lange, dass es die VG nun eine Spende in Höhe von 1,6 Millionen Euro gekostet hat.

Lesezeit 3 Minuten
Rund 13,9 Millionen Euro soll die Sanierung des Wiedtalbads laut der jüngsten Berechnung aus dem Sommer 2024 kosten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit