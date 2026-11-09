Bürgermeisterwahl in Erpel Stichwahl zwischen Andreas Schwager und Dieter Tentler Sabine Nitsch 09.11.2026, 13:00 Uhr

i Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) hat es in die Stichwahl um das Amt des Ortsbürgermeisters von Erpel geschafft. Heinz-Werner Lamberz

Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) ging zwar mit 49,7 Prozent als Sieger der Ortsbürgermeisterwahl in Erpel hervor, das reichte jedoch nicht, um den Posten ohne Stichwahl zu erobern. Am 29. November müssen die Bürger erneut an die Urne.

Das Rennen um das Amt des Ortsbürgermeisters in Erpel ist weiterhin offen. Sicher ist nur, dass der parteilose Kandidat Udo Gramenz aus dem Rennen ist. Nur 12,8 Prozent der Stimmen konnte er holen. Dieter Tentler (DvOE) holte 49,7 Prozent der Stimmen und sein Mitbewerber Andreas Schwager (CDU) konnte 37,5 Prozent auf sich vereinigen.







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