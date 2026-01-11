„Könige“ aus Dierdorf Sternsinger setzen ein Zeichen gegen Kinderarbeit Jörg Niebergall 11.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Sternsinger der Krippenlandschaft der Pfarrkirche St. Clemens waren in Dierdorf, Elgert, Giershofen und Brückrachdorf unterwegs. Jörg Niebergall

„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“: Unter diesem Motto waren Mädchen und Jungen aus Dierdorf unterwegs, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Exemplarisch ging es um die Situation von Kindern in Bangladesch.

Wenn das kein gelungener Anlass fürs Gruppenfoto der Sternsinger gewesen ist. Die Krippenlandschaft in der Pfarrkirche St. Clemens in Dierdorf feierte ihren zehnten Geburtstag. Seit 2015 kümmert sich das Krippenteam mit der ehemaligen Künstlerin Claudia Vervoorn, Heide Ertelt, Erwin Rüddel und Petra Schiller federführend um den Auf- und Abbau.







