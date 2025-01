Einsatz für Kinderrechte Sternsinger bringen im Kreis Neuwied den Segen Jörg Niebergall 10.01.2025, 14:53 Uhr

i Auch in Engers sind die Sternsinger wieder unterwegs. Jörg Niebergall

Die Sternsinger bringen den Segen in viele Häuser. In diesem Jahr steht die Förderung der Kinderrechte im Fokus der Aktion.

Rund um den Dreikönigstag, den 6. Januar, sind die Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Heimbach-Engers sammelten die „Heiligen Drei Könige“ rund um den Wasserturm und brachten den Segen „20 * C+M+B * 25“ in Häuser und Wohnungen.

