Von Neuwied nach Bora-Bora Stephanie Ebert zieht es wieder in die große weite Welt 07.10.2025, 06:00 Uhr

i Egal ob bei der Reisernte in Laos (links), auf ihrem geliebten Bora-Bora (Mitte) oder beim Elefantenschmusen in Thailand (rechts): Stephanie Ebert hat bei ihrer neunmonatigen Weltreise viel erlebt. Stephanie Ebert

Thailand, Fidschi, Bora-Bora: Von Reisezielen wie diesen können andere nur träumen – Stephanie Ebert hat sie schon besucht. Mit ihrer zweiten Weltreise kam die Neuwiederin ihrem Wunsch, insgesamt 150 Länder zu besuchen, ein Stück näher.

Wie komme ich am besten nach Bora-Bora? Bei ihrer zweiten Weltreise hat Stephanie Ebert ein klares Ziel vor Augen. Die 51-Jährige hat schon einmal, vor acht Jahren, ihre Siebensachen gepackt und ist ins Ungewisse aufgebrochen. Gereicht hat ihr das nicht – am liebsten möchte sie so viele Länder bereisen, wie es nur geht.







