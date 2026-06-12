Einfach mal gegen den Strom schwimmen, das hat sich Metzgermeister Philipp Born von der gleichnamigen Metzgerei in Steimel gedacht – und senkte einfach mal die Preise für bestimmt Produkte. Wir fragten nach, wie er dazu kam.
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Die Landmetzgerei Born feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat das Familienunternehmen zahlreiche Aktionen geplant – von nostalgischen Interviews mit Seniorchefin Ursula Born bis hin zu Projekten gemeinsam mit der örtlichen Kindertagesstätte.