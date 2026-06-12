Preisaktion gegen den Trend
Steimeler Metzger Born senkt bewusst seine Preise
Die Landmetzgerei Born in Steimel: Metzgermeister Philipp Born hat im Juni die Preise für einige Produkte bewusst gesenkt.
Die Landmetzgerei Born in Steimel: Metzgermeister Philipp Born hat im Juni die Preise für einige Produkte bewusst gesenkt.
Jörg Niebergall

Einfach mal gegen den Strom schwimmen, das hat sich Metzgermeister Philipp Born von der gleichnamigen Metzgerei in Steimel gedacht – und senkte einfach mal die Preise für bestimmt Produkte. Wir fragten nach, wie er dazu kam.

Lesezeit 1 Minute
Die Landmetzgerei Born feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat das Familienunternehmen zahlreiche Aktionen geplant – von nostalgischen Interviews mit Seniorchefin Ursula Born bis hin zu Projekten gemeinsam mit der örtlichen Kindertagesstätte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren