Mit Muskelkater beim Aufbau
Steimeler Kartoffelmarkt feiert Heimat und Tradition
Fassanstich mit VG-Chef Sven Schür, Lana Horstmann, Philipp Rasbach, Ortsbürgermeister Martin Neitzert und Klaus Strüder von der
Fassanstich mit VG-Chef Sven Schür, Lana Horstmann, Philipp Rasbach, Ortsbürgermeister Martin Neitzert und Klaus Strüder von der Hachenburger.
Jörg Niebergall

Viel zu sehen, zu lernen und zu probieren gab es am Wochenende beim Steimeler Kartoffelmarkt. Neben Party am Freitagabend stand natürlich der große Markt mit Tierschau und Kunsthandwerk auf dem Programm. Auch am Montag ist der Markt noch geöffnet.

Lesezeit 2 Minuten
„Von Ost un West, von Nord un Süd, alles hin no Steimel zeht.“ Wenn Ortsbürgermeister Martin Neitzert den Kartoffelmarkt eröffnet, darf inzwischen offenbar ein wenig Westerwälder Mundart-Lyrik nicht fehlen. „Der Toffelsmoat ist weltbekannt, bes üwer der Grenz vom widdsche Land.
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