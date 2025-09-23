Betriebsrat im Gespräch Steht Coveris-Standort in Neuwied wirklich vor dem Aus? 23.09.2025, 18:00 Uhr

i Schließt das Coveris-Werk in Neuwied zum Jahresende? Noch herrscht keine Klarheit. Jörg Niebergall

Anfang August hatte der Betriebsrat des Verpackungsherstellers Coveris am Standort Neuwied erklärt, die Schließung zum Jahresende sei angekündigt worden. Das Unternehmen widersprach. Was hat sich inzwischen getan?

Schließt der Standort des Verpackungsherstellers Coveris in Neuwied zum 31. Dezember oder nicht? Sechs Wochen nach der Hiobsbotschaft Anfang August ist der Betriebsrat des Verpackungsunternehmens nicht viel weiter. Die Verhandlungen, deren Beginn für Mitte August angekündigt war, hätten noch nicht begonnen, erklären Rolf Kurz, Betriebsratsvorsitzender von Coveris in Neuwied, und Betriebsrat Nicola Sabatino im Gespräch mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen