Für Gleichstellung in Neuwied
Stefanie Stavenhagen hat auch die Männer im Blick
Stefanie Stavenhagen ist seit dem 1. Januar die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuwied.
Stefanie Stavenhagen ist seit dem 1. Januar die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuwied.
Viktoria Schneider

Rollenbilder abbauen, Präventionsarbeit fördern, Opfer schützen: Noch immer haben Gleichstellungsbeauftragte viel zu tun. In Neuwied hat Stefanie Stavenhagen dieses Amt im Januar übernommen. Im RZ-Interview spricht die 60-Jährige über ihre Pläne.

Lesezeit 4 Minuten
In der Stadtverwaltung Neuwied ist sie ein alter Hase. Stefanie Stavenhagen, gelernte Verwaltungswirtin, übernahm im Januar das Amt der Gleichstellungsbeauftragten. Schon seit 36 Jahren arbeitet sie für die Verwaltung; sie kennt die Strukturen, Abläufe und Probleme.

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