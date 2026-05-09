Rollenbilder abbauen, Präventionsarbeit fördern, Opfer schützen: Noch immer haben Gleichstellungsbeauftragte viel zu tun. In Neuwied hat Stefanie Stavenhagen dieses Amt im Januar übernommen. Im RZ-Interview spricht die 60-Jährige über ihre Pläne.
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In der Stadtverwaltung Neuwied ist sie ein alter Hase. Stefanie Stavenhagen, gelernte Verwaltungswirtin, übernahm im Januar das Amt der Gleichstellungsbeauftragten. Schon seit 36 Jahren arbeitet sie für die Verwaltung; sie kennt die Strukturen, Abläufe und Probleme.