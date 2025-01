Steakhaus in Altwied leidet stark unter Straßensperrung

Seit November 2022 wird die L255 in Altwied saniert. Ein Ende der Dauerbaustelle ist nicht in Sicht. Ingrid Springer-Balke hat in ihrem Steakhaus deshalb hohe Einbußen. Und nun ist sogar ein Info-Banner für Gäste verschwunden.