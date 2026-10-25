Die Künstlergruppe Station 56 präsentierte erneut ihre Werke in Neustadt. Von Acryl über Fotografie bis Mixed-Media, bringen die Werke der acht Künstler verschiedenste Methoden und Stile zusammen.
Lesezeit 1 Minute
„Ich bin sehr stolz, eine so hochwertige Künstlergruppe in unserem Veranstaltungskalender zu vermerken,“ begrüßte Ortsbürgermeister Thomas Junior die Künstler der Station 56 im Neustädter Bürgerhaus. Erneut präsentierte die Gruppe der Öffentlichkeit dort ihre Werke aus dem vergangenen Jahr.