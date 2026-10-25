Kunst-Vielfalt im Bürgerhaus Station 56 zeigt Jahresausstellung in Neustadt Creativ Picture 25.10.2026, 12:00 Uhr

i Acht Künstler, acht Stile: Die Künstlergruppe Station 56 präsentierte ihre Werke bei der Ausstellung im Bürgerhaus Neustadt/Wied. Heinz-Werner Lamberz

Die Künstlergruppe Station 56 präsentierte erneut ihre Werke in Neustadt. Von Acryl über Fotografie bis Mixed-Media, bringen die Werke der acht Künstler verschiedenste Methoden und Stile zusammen.

„Ich bin sehr stolz, eine so hochwertige Künstlergruppe in unserem Veranstaltungskalender zu vermerken,“ begrüßte Ortsbürgermeister Thomas Junior die Künstler der Station 56 im Neustädter Bürgerhaus. Erneut präsentierte die Gruppe der Öffentlichkeit dort ihre Werke aus dem vergangenen Jahr.







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