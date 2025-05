Nach fünf Jahren Planung, Streckenkontrolle und Durchführung konnte bei herrlichem Sonnenschein die erste von neun Nordic-Walking-Strecken an der Starttafel am Oberradener Dorfgemeinschaftshaus wieder eröffnet werden. Der Projektleiter und Nordic-Walking-Trainer des TV Rengsdorf, Matthias Morbach, hieß die Vertreterinnen der Sparkasse Neuwied, Mona Diefenbach und Simona Molly, Ortsbürgermeister Achim Braasch, Bewegungsmanager Stefan Puderbach sowie die TVR-Vorsitzende Manuela Decker an der Starttafel herzlich willkommen. Die Sparkasse hatte sich als Sponsor an den Kosten beteiligt.

i Oberraden Nordic-Walking Jörg Niebergall

Der Rundkurs von sieben Kilometern um Oberraden und Straßenhaus richtet sich an alle Nordic-Walking-Fans und bietet ideale Bedingungen für Bewegung in der Natur. Für den Fotografen gingen die Protagonisten dann zumindest einmal optisch zum Starten auf die Strecke. Als Belohnung gab es gekühlte Getränke vom Oberradener Ortschef.