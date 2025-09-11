Vor Kurzem wurde der aktuelle Stand des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes für die VG Dierdorf in Kleinmaischeid vorgestellt. So wird es nun hier weitergehen. Neben der privaten Vorsorge ging es auch um das Thema Gesetzgebung.

Im Ernstfall etwa durch Starkregenereignisse ist es gut, wenn die Bürger vorgesorgt und sich gewappnet haben, damit kein Wasser in die eigenen vier Wände eindringen kann und möglichst wenig Schaden entsteht. Aber auch die Kommunen selbst stehen in der Verantwortung, Maßnahmen für den Hochwasserschutz und auch die Starkregenvorsorge zu ergreifen. Im Bürgerhaus in Kleinmaischeid hat vor Kurzem Jörn Reißig (Brendebach Ingenieure) das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der VG Dierdorf näher präsentiert und ist dabei auch auf die Maßnahmen eingegangen, die Bürger umsetzen können. Rund 40 Zuhörer besuchten die Veranstaltung.

Der aktuelle Stand

Nach einleitenden Worten von Dierdorfs VG-Bürgermeister Manuel Seiler übernahm Reißig das Zepter. Kurz ging er auf die abgeschlossenen Arbeitsschritte des Konzeptes ein und blickte sowohl zu Beginn der Veranstaltung als auch am Ende auf die Zukunft. Nach aktuellem Stand sind unter anderem die Grundlagen für das Konzept ermittelt sowie eine Gefährdungsanalyse durchgeführt worden. Auch sind die Ortsbegehungen, an denen auch zahlreiche Bürger teilgenommen haben, inzwischen vollständig abgeschlossen. Dazu wurde ein Konzeptentwurf erstellt, der beispielsweise auch Maßnahmenlisten und Erläuterungen für die Ortsgemeinden enthält. Möglichst Ende des Jahres oder – falls noch größere Veränderungen am Konzept vorgenommen werden müssen – final Anfang nächsten Jahres soll es freigegeben und fertiggestellt werden, um anschließend nach und nach mit der Umsetzung der Maßnahmen zu beginnen. Ausgenommen ist Isenburg, denn hier wurde ein Konzept schon vor einigen Jahren in Auftrag gegeben: „In Isenburg sind wir gerade in der Umsetzung einfacher Maßnahmen“, so Seiler.

Generell splittet sich der Maßnahmenkatalog in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen in den Ortsgemeinden auf. „Kurzfristige Maßnahmen gehen bis 1000 Euro und haben einen zeitlichen Umsetzungshorizont von ein bis zwei Jahren“, sagt Reißig. Das seien Maßnahmen, wo man keine Genehmigung einreichen müsse. Mittelfristige Maßnahmen liegen laut Reißig in der Regel bei Kosten von 5000 bis 25.000 Euro, der zeitliche Horizont für Planung und Umsetzung betrage zwei bis fünf Jahre. Langfristige Maßnahmen, etwa Brückenbauwerke, erfordern eine akribische Planung und dauern bis zur Umsetzung auch mal fünf Jahre.

i Rund 40 Besucher verfolgten in Kleinmaischeid die Veranstaltung zum Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Lars Tenorth

Die private Vorsorge

Neben dem aktuellen Stand thematisierte Reißig ausführlich auch, welche Maßnahmen die Bürger ergreifen können. „Private Vorsorge ist wichtig. Man kann durch die öffentlichen und großräumigen Maßnahmen nicht alles abdecken“, betonte Reißig. Primär ging es im Anschluss darum, wie man als Bürger Gebäudeöffnungen wie Fenster zusätzlich abdecken kann, sofern ein Hochwasser- oder Starkregenereignis eintritt. Hier sprach Reißig unter anderem über mobile Schutzmaßnahmen wie Dammbalkensysteme, die ideal zum Schutz für Türen, Tore, Fenster und Zufahrten seien. Diese Schutzmaßnahme habe laut Reißig den Vorteil, dass sie flexibel und schnell einsetzbar sei. Bei den Schutzmaßnahmen geht es laut Seiler darum, den Wassereintritt für etwa zwei Stunden einzugrenzen, aber nicht bei Jahrhundertereignissen.

Beispiel zur Gesetzgebung

Neben einer Aufklärung etwa über die Gewässerordnung hob Reißig den Paragrafen 5 Absatz 2 des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) hervor, der zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten zählt. Hiernach ist jede Personen, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Bereich ihrer Möglichkeiten und des Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um nachteilige Hochwasserfolgen zu reduzieren und den Schaden zu mindern.

Immer wieder Fragerunden

Nach jedem Themenabschnitt gab es eine kurze Fragerunde, hier wurden weitere Sachverhalte angesprochen. Neben einem Negativbeispiel (Bäume im Bachlauf) ging es etwa um den Wasserabfluss bei Neubaugebieten. Hier sagte Hans-Dieter Spohr, Beigeordneter der VG Dierdorf, dass diese gut aufgestellt seien: „Die Neubaugebiete sind mit Überlaufbecken ausgestattet. Schlimmer ist die Nahverdichtung in den Ortslagen.“

Finanzierung ruft Unverständnis bei Teilnehmer hervor

Im Zuge der Veranstaltung äußerte ein Bürger seinen Unmut und sein Unverständnis für das Vorgehen des Landes bei den Hochwasser- und Starkregenmaßnahmen und übte generell Kritik daran, wie das Finanzsystem aufgestellt ist. Auch spielte er darauf an, dass den Kommunen mehr finanzielle Mittel direkt zur Verfügung stehen sollten. „Nach den Erfahrungen, die wir an der Ahr gemacht haben: Warum geht das Land nicht erst einmal präventiv in Vorleistung und beauftragt die Kommunen. Die erstellt Konzepte, und wir zahlen. Das ist doch der bessere Weg.“ Stattdessen würden mit den ganzen Förderanträgen viel Zeit und Kapazitäten verschwendet.