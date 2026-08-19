Wetterdienste hatten im Laufe des Mittwochs vor schweren Gewittern mit Tornadogefahr für die Eifel gewarnt. Das Unwetter kam dann am Abend und wütete vor allem rund um Neuwied heftig.
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Starkregen, Hagel und kräftige Windböen haben am Mittwochabend vor allem in der Stadt Neuwied Schäden verursacht – und damit Einsätze der Feuerwehr heraufbeschworen. Besonders betroffen waren die Stadtteile Engers und Heimbach-Weis, wie unsere Zeitung von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz erfuhr.