Unwetter über Neuwied Starkregen und Böen: Keller geflutet, Bäume umgestürzt Ralf Grün 19.08.2026, 21:57 Uhr

i Die Heimbach-Weiser Feuerwehr war am Mittwochabend im Einsatz: In Richtung Engers, in der Engersgaustraße, sind Bäume umgekippt, die Straße war gesperrt. Jörg Niebergall

Wetterdienste hatten im Laufe des Mittwochs vor schweren Gewittern mit Tornadogefahr für die Eifel gewarnt. Das Unwetter kam dann am Abend und wütete vor allem rund um Neuwied heftig.

Starkregen, Hagel und kräftige Windböen haben am Mittwochabend vor allem in der Stadt Neuwied Schäden verursacht – und damit Einsätze der Feuerwehr heraufbeschworen. Besonders betroffen waren die Stadtteile Engers und Heimbach-Weis, wie unsere Zeitung von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz erfuhr.







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