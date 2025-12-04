SPD, CDU und Grüne im Fokus Starke FWG in der VG Puderbach: Die Lage der Parteien Lars Tenorth 04.12.2025, 14:00 Uhr

Die FWG Verbandsgemeinde Puderbach hat die meisten Sitze im Puderbacher VG-Rat.

Die FWG ist die stärkste Kraft in der VG Puderbach, dahinter sortieren sich die CDU, die SPD und die Grünen ein. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie die Parteien die derzeitige kommunalpolitische Lage einschätzen und wie sie den Austausch sehen.

Die stärkste Kraft auf Puderbacher Verbandsgemeindeebene ist die FWG (Freie Wählergruppe). Bei der Kommunalwahl im Jahr 2024 kam die FWG VG Puderbach auf rund 43,3 Prozent der Stimmen und 14 Sitze (2019 waren es 30,8 Prozent der Stimmen). Dagegen haben die Grünen auf Puderbacher VG-Ratsebene damals einen Sitz verloren im Vergleich zu 2019 – genau wie die SPD.







