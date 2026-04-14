Gartenmarkt in Neuwied Standbetreiber und Stadtmarketing sind sehr zufrieden Jörg Niebergall 14.04.2026, 06:00 Uhr

i Blumen in vielen Sorten und Größen zählten zum Angebot des Gartenmarktes in Neuwied. Jörg Niebergall

Erneut bummelten Tausende über den Gartenmarkt in Neuwied und deckten sich mit frischem Grün für den heimischen Garten ein. Die Organisatoren und Standbetreiber zeigten sich hinterher sehr zufrieden. Der Blick richtet sich schon auf das nächste Jahr.

Nach dem Gartenmarkt ist vor dem Gartenmarkt. Und nicht nur Fabienne Mies, die das Traditionsevent der Deichstadt vonseiten des Amtes für Stadtmarketing mit ihrem Team begleitet, blickte kurz nach den Aufräumarbeiten schon wieder nach vorn: „Die Standbetreiber, die schon immer da waren, haben natürlich auch für 2027 schon Interesse bekundet.







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