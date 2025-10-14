Beratung bleibt in Neuwied Stadtwerke ziehen in die Räume des Innenstadtlabors 14.10.2025, 17:30 Uhr

i Das Innenstadtlabor Neuwied: Hier sollten Pop-up-Stores und Veranstaltungen das Gebäude wiederbeleben. Doch der große Erfolg blieb aus. Nun ziehen die Stadtwerke in die ehemalige Bäckerei-Geisen-Filiale. Jörg Niebergall

Zwei Jahre lang diente das Innenstadtlabor als Begegnungsstätte und Veranstaltungsort für Menschen in Neuwied. Das ist jetzt Geschichte – der Förderzeitraum ist zu Ende. Nun möchten die Stadtwerke die Räume nutzen. Das ist geplant.

Die Stadtwerke Neuwied (SWN) ziehen um: Ab Sommer 2026 wird das neue Kundencenter im ehemaligen Laden der Bäckerei Geisen in der Langendorfer Straße seine Türen öffnen. Dort hatte übergangsweise das Innenstadtlabor seinen Standort. Doch dessen Erfolg blieb aus.







