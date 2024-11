Zehn Institutionen geehrt Stadtwerke Neuwied vergeben Ehrenamtspreis Jörg Niebergall 10.11.2024, 16:51 Uhr

i Die Gewinner des Ehrenamtspreises der Stadtwerke Neuwied haben sich auf der MS Vallendar zum Gruppenbild versammelt. Jörg Niebergall

Nachdem die Stadtwerke Neuwied bereits im vergangenen Jahr den Ehrenamtspreis im Rahmen ihrer „Herzenssache“ auf „hoher See“ überreichen konnten, hieß es auch dieses Mal wieder „Leinen los“.

Rund 250 Ehrenamtliche, jede Menge Ehrengäste, eine hochkarätige Jury, das SWN-Orga-Team um Geschäftsführer Stefan Herschbach und den SWN-Aufsichtsratsvorsitzenden Jan Einig, ein Zauberer, der Neuwieder Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach und sein MYK-Kollege Pascal Badziong, eine Band, und als Gast des Abends, ARD-Wetter-Expertin Claudia Kleinert, gingen am späten Freitagnachmittag am Fuß des Engerser Schlosses an Bord und erlebten einen ...

