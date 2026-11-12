Grünes Licht vom Stadtrat Stadtwerke-Fusion von Bendorf und Neuwied kann kommen Viktoria Schneider 12.11.2026, 09:00 Uhr

i Die Mitarbeiter der Servicebetriebe Neuwied erledigen wichtige Arbeit, genau wie ihre Kollegen in Bendorf. Ab dem kommenden Jahr tun sich beide Städte zusammen, auch um Kosten zu sparen. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Winterdienst, Abwasserentsorgung, Friedhofswesen: All diese Bereiche deckten die Servicebetriebe Neuwied und die Stadtwerke Bendorf bisher selbstständig ab, trotz der räumlichen Nähe beider Städte. Das soll sich ab dem 1. Januar 2027 ändern.

Aus dem Neuwieder Stadtrat kommt grünes Licht für den Zusammenschluss der Servicebetriebe Neuwied (SBN) und der Stadtwerke Bendorf. Ab dem 1. Januar 2027 können Dienstleistungen wie die Trinkwasserversorgung oder der Winterdienst nun gemeinsam gedacht werden.







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