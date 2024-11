Vorgaben für die Kirmeswiese Stadtrat will in Neuwied keine Tiere in der Manege Rainer Claaßen 22.11.2024, 16:15 Uhr

i Tiere wie Elefanten stehen immer wieder in der Zirkusmanege. picture alliance / Christoph Sch

Können exotische Tiere im Zirkus artgerecht eingesetzt werden? Das ist sehr umstritten - auf der Heddesdorfer Kirmeswiese jedenfalls sollen keine Zirkusse mehr gastieren dürfen, die Wildtiere in ihrem Programm einsetzen.

Die Kirmeswiese in Heddesdorf bietet gute Rahmenbedingungen für reisende Zirkusse. Zuletzt war im September der Circus Busch-Roland für fünf Tage hier zu Gast. Dessen Programm bestand in erster Linie aus artistischen Vorführungen – nur in einer Nummer sorgten dressierte Hunde für Unterhaltung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen