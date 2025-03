Dass beim bisherigen Vorgehen im Rahmen des Insolvenzverfahrens zum DRK-Krankenhaus in Neuwied – besonders bei der Kommunikation mit den Beschäftigten – nicht alles gut gelaufen ist, merken kristische Stimmen aus dem Stadtrat der Deichstadt an.

Wenn die Verhandlungen weiterhin gut laufen, entscheidet der Neuwieder Stadtrat am Donnerstag, 3. April, über das Mietverhältnis zum DRK-Krankenhaus in Neuwied. Denn der Stadt gehören Grundstück und Gebäude, die die Marienhaus-Gruppe als Käufer der insolventen Klinik übernehmen wollen. Aus dem Stadtrat kommt zum bisherigen Vorgehen der Verantwortlichen, darunter die DRK-Krankenhausgesellschaft, der Insolvenzverwalter und der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, auch Kritik.

„Clemens Hoch und die Landesregierung müssen handeln und entsprechende Mittel zum Erhalt unserer Krankenhäuser bereitstellen.“

Martin Hahn, Fraktionsvorsitzender der CDU und Sprecher des Neuwieder Bündnisses im Stadtrat

Martin Hahn, Fraktionsvorsitzender der CDU und Sprecher des Neuwieder Bündnisses im Stadtrat, übt Kritik. Zu den Kündigungen im insolventen DRK-Krankenhaus sagt er: „Ich finde das Verhalten insbesondere des DRK-Landesverbands und die Kommunikation gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äußerst frag- und kritikwürdig. Wir sind enttäuscht und betroffen, wie mit den Menschen umgegangen wird.“ Weiter erklärt der CDU-Politiker: „Für uns ist die Aufrechterhaltung der stationären Versorgung in unserer Stadt und der Region von zentraler Bedeutung, und wir erwarten von der Marienhaus GmbH, das sie diese dauerhaft vor Ort sicherstellt.“

Bereits die Kündigung der Chefärzte – bis auf zwei Ausnahmen mussten alle leitenden Mediziner gehen – sei ein fatales Signal gewesen, habe für große Verunsicherung gesorgt und Vertrauen zerstört. „Dieses verlorene Vertrauen gilt es mit guter Kommunikation, einer transparenten medizinischen Strategie und einem klaren Bekenntnis zum Krankenhausstandort Neuwied zurückzugewinnen“, betont Hahn. Die Krankenhaus-Landschaft in der Region implodiere geradezu, und der Gesundheitsminister schaue tatenlos zu, wie die Häuser in der Region wie Dominosteine in die Insolvenz fallen. „Clemens Hoch und die Landesregierung müssen handeln und entsprechende Mittel zum Erhalt unserer Krankenhäuser bereitstellen“, fordert er.

Sie seien froh, dass die Gesundheitsversorgung an diesem Standort weitergehe und für die Patienten langsam Klarheit einkehre, so Sven Lefkowitz, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. Eine Versorgung ohne das bisherige DRK-Krankenhaus wäre weder ausreichend noch vorstellbar. „Daher unterstützen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch bei den weiteren Schritten, zum Beispiel bei den kommenden Entscheidungen im Stadtrat“, so der Sozialdemokrat.

Bezüglich der Kommunikation des Insolvenzverwalters übt auch er Kritik: „Hier hätte man mit dem Betriebsrat und damit den Mitarbeitenden mehr und besser ins Gespräch gehen müssen“, erklärt der Politiker, der selbst bereits Pflegeeinrichtungen geleitet hat. Dadurch seien etliche Mitarbeitende, etwa aus der Pflege, verloren gegangen. Unverständlich sei für ihn auch, dass ein so großer Träger bei der Übernahme nicht willens oder in der Lage sei, ein Angebot für alle Beschäftigten zu machen. „Auch dieser sucht ja immer wieder nach Mitarbeitenden für alle möglichen betrieblichen Bereiche hier in der Region. Da sollte nachgebessert werden“, so der SPD-Sprecher.