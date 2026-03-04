Historischer Bau als Vorbild? Stadtbild-Verein hat andere Idee für Bahnhof in Neuwied Viktoria Schneider 04.03.2026, 15:00 Uhr

i So stellt sich der Regionalverband "Unteres Mittelrheintal" vom Verein Stadtbild Deutschland die Rekonstruktion des alten Bahnhofs in Neuwied vor. Regionalverband Unteres Mittelrheintal Stadtbild Deutschland

Ein Bahnhof aus Holz? Den kann es bald in Neuwied geben, denn die Planung sieht einen klimafreundlichen Ersatz für das veraltete Gebäude vor. Der Verein „Stadtbild Deutschland“ möchte, dass man sich lieber am historischen Bahnhofsgebäude orientiert.

Eine Sanierung kommt für das alte Bahnhofsgebäude in Neuwied nicht infrage. Seit August 2024 ist es wegen Statikproblemen gesperrt, im Sommer soll es abgerissen werden. Stattdessen ist ein „kleiner grüner Bahnhof“ geplant, der aus einer modernen Holz-Wartehalle bestehen soll.







