Verkehrschaos in Innenstadt gab es am Montag, 19. Mai, dank der Komplettsperrung der Schloss- und der Hermannstraße in Neuwied. Wie sieht es zwei Tage später aus?

Lange Staus waren am Montag, 19. Mai, die Folge einer Komplettsperrung in der Innenstadt von Neuwied. Wegen abschließender Bauarbeiten bei der Sanierung der Schlossstraße riegelte die Verwaltung auch die Hermannstraße ab. Auch wenn die Stadt das vorab angekündigt hatte, gab es am ersten Tag der Sperrung im Bereich der Marktstraße Verkehrschaos.

Zwei Tage später habe sich die Situation in der Innenstadt bereits entspannt, sagt Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt. Die Ankündigung vorab komme nicht sofort bei jedem an, spricht er aus Erfahrung. Doch nach dem ersten Tag trete ein gewisser „Lerneffekt“ ein, sodass Autofahrer schon am zweiten Tag die Engstelle umfahren. Am Montag habe zudem ein Unfall in der Engerser Landstraße für zusätzliches Chaos gesorgt.

„Am Donnerstag ist der letzte Tag der Sperrung“, stellt Steffenfauseweh in Aussicht. Dann sei der erste Teil der Schlossstraße fertig.