„Perfekt, ein Parkplatz direkt vorm Schloss!“: Das habe sich wohl einige Autofahrer in Neuwied gedacht, die Linien auf dem Boden für Parklinien gehalten haben. Doch das sind sie nicht. Damit es noch deutlicher wird, hat die Stadt nun nachgeholfen.
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Die Einschätzungen zur Parkplatzsituation in der Neuwieder Innenstadt gehen deutlich auseinander: Manche sind der Meinung, dass eine massive Knappheit herrscht. Andere finden, dass insbesondere dank der Parkhäuser und dem Platzangebot unter der Rheinbrücke mehr als genug Stellplätze vorhanden sind.