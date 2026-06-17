Falschparker immer noch da Stadt platziert Blumenkübel vor dem Neuwieder Schloss Rainer Claaßen 17.06.2026, 06:00 Uhr

i Einzelne Plätze sind nun durch Blumenkübel vor Falschparkern geschützt – die Plätze dazwischen werden weiterhin als Stellpläte missbraucht. Rainer Claaßen

„Perfekt, ein Parkplatz direkt vorm Schloss!“: Das habe sich wohl einige Autofahrer in Neuwied gedacht, die Linien auf dem Boden für Parklinien gehalten haben. Doch das sind sie nicht. Damit es noch deutlicher wird, hat die Stadt nun nachgeholfen.

Die Einschätzungen zur Parkplatzsituation in der Neuwieder Innenstadt gehen deutlich auseinander: Manche sind der Meinung, dass eine massive Knappheit herrscht. Andere finden, dass insbesondere dank der Parkhäuser und dem Platzangebot unter der Rheinbrücke mehr als genug Stellplätze vorhanden sind.







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