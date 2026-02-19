Trotz Einwänden von Nachbarn zu Schattenwurf und Gebäudehöhe hält die Verwaltung an den Plänen am Raiffeisenring fest. In der Deichstadt entstehen damit wie geplant neue, sozial geförderte Wohnungen durch eine moderne Nachverdichtung.
An der Ecke Raiffeisenring/Ringstraße/Sohler Weg in Neuwied sollen neue Wohnhäuser entstehen. Die Weichen dafür stellte der Stadtrat schon 2024. Nach der Aufstellung des Bebauungsplans durften dann Bürger und Behörden Stellung beziehen. Jetzt entschied die Stadt: Alle Einwände werden abgewiesen, das Projekt kann wie geplant starten.