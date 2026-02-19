Wohnungsbau nimmt Hürde Stadt Neuwied weist Kritik an Projekt in Heddesdorf zurück Viktoria Schneider 19.02.2026, 16:15 Uhr

i Am Raiffeisenring (hier ein Archivbild) soll ein neues Wohngebiet entstehen. Einwände aus der Bevölkerung zu dem Projekt wies die Stadt ab. Jörg Niebergall (Archiv)

Trotz Einwänden von Nachbarn zu Schattenwurf und Gebäudehöhe hält die Verwaltung an den Plänen am Raiffeisenring fest. In der Deichstadt entstehen damit wie geplant neue, sozial geförderte Wohnungen durch eine moderne Nachverdichtung.

An der Ecke Raiffeisenring/Ringstraße/Sohler Weg in Neuwied sollen neue Wohnhäuser entstehen. Die Weichen dafür stellte der Stadtrat schon 2024. Nach der Aufstellung des Bebauungsplans durften dann Bürger und Behörden Stellung beziehen. Jetzt entschied die Stadt: Alle Einwände werden abgewiesen, das Projekt kann wie geplant starten.







