Trotz ausgeglichenem Haushalt Stadt Neuwied kämpft mit Investitionsstau 10.12.2024, 15:45 Uhr

i Die Sanierung der Deichstraße in Neuwied steht mit 600.000 Euro im Haushalt 2025. Jörg Niebergall

Die Planungen für den Haushalt 2025 zeigen in der Stadt Neuwied, entgegen dem derzeitigen Trend, wieder ein positives Ergebnis. Doch es gibt auch einige Baustellen in der Deichstadt – und das im Wortsinne.

Entgegen dem allgemeinen Trend kann Neuwied auch in diesem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt für 2025 ausweisen, berichten der für die Finanzen zuständige Beigeordnete Ralf Seemann und Kämmerer Andreas Seiler. Doch nicht alles ist so rosig in der Stadt am Deich: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sei bisher bei den Krediten, die in das neue Industriegebiet Friedrichshof investiert werden sollen, noch zu keiner Entscheidung ...

