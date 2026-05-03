Zum ersten Mal im „Deichherz“ Stadt Neuwied ehrt sportliche Höchstleistungen Jörg Niebergall 03.05.2026, 13:50 Uhr

i Die Stadt Neuwied ehrt die Sportler des Jahres: Die Sprinter Friedhelm Adorf (links) und Finley Stricker (2. von links) mit Neuwieds Bürgermeister Peter Jung (Mitte), Oberbürgermeister Jan Einig (2. von rechts) und dem städtischen Beigeordneten Ralf Seemann. Jörg Niebergall

Aus Neuwied kommen viele erfolgreiche Sportler, das macht in jedem Jahr die Sportlerehrung der Deichstadt noch einmal deutlich. Doch die diesjährige Ehrung war etwas Besonderes: Sie war die erste Veranstaltung in der neuen Eventhalle „Deichherz“.

Premiere in der neuen Eventlocation der Stadt Neuwied: Mit der Ehrung erfolgreicher Sportler aus dem Jahr 2025 gab die neue Stadthalle „Deichherz“ einen überzeugenden Einstand als städtischen Veranstaltungsort. Nach nur neun Monaten Bauzeit zeigte sich das neue Schmuckstück der Deichstadt von seiner besten Seite.







Artikel teilen

Artikel teilen