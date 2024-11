Eintrag ins Goldene Buch Stadt Neuwied ehrt erfolgreichen Kanu-Bundestrainer Jörg Niebergall 13.11.2024, 17:48 Uhr

i Von links: Beigeordneter Ralf Seemann, Kanutin Sarah Brüßler, Bürgermeister Peter Jung, Bundestrainer Ralf Straub, Jürgen Straub, Zweiter Vorsitzender NWV, und OB Jan Einig Jörg Niebergall

Kanu-Bundestrainer Ralf Straub hat sich im Goldenen Buch der Stadt Neuwied verewigt.

Nicht nur die Freunde des Kajak-Sports dürften sich an die Finalläufe der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris noch gut erinnern. Und gerade in der Deichstadt drückte man dem aktuellen Bundestrainer Ralf Straub dabei noch kräftig die Daumen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen