Jahresvorschau Stadt Linz hadert mit Abrisskosten für Linzhausenbrücke Sabine Nitsch 05.01.2026, 16:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücke über die Bahntrasse im Linzer Stadtteil Linzhausen wird im Sommer abgerissen. Die Kosten in Höhe von 700.000 Euro muss die Stadt tragen. Archiv Heinz-Werner Lamberz. Heinz Werner Lamberz

Die Finanzlage der Stadt Linz ist zufriedenstellend, allerdings hadern die Verantwortlichen mit dem 700.000 Euro teuren Abriss der Linzhausenbrücke über die Bahntrasse, die die Stadt stemmen muss. Die Erhöhung der Hebesätze wird diskutiert.

Die gute Nachricht für das Jahr 2026 kommt vom Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers: „Die Finanzsituation der Stadt Linz ist zufriedenstellend. Für das neue Haushaltsjahr wird mit einem kleinen Überschuss im Ergebnishaushalt gerechnet. Die Stadt ist aktuell schuldenfrei.







